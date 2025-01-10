وزير الاتصال يحذّر من الإعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة

حذّر وزير الاتصال، محمد مزيان، من خطورة الإعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومة.

وشدد الوزير، على أهمية تحري الدقة في الحصول على المعلومة، خلال المحاضرة الموسومة “السياسة الإعلامية للوزارة في مواجهة التحديات المؤثرة على الجبهة الداخلية”، التي ألقاها مؤخراً بالمدرسة العليا الحربية “الرئيس الراحل علي كافي”.

وجاء في العدد الأخير لمجلة “الجيش”، تحذير الوزير من “خطورة الاعتماد على المصادر غير الرسمية والمشبوهة للحصول على المعلومات. خاصةً من المواقع الإلكترونية التي قد تشكّل أدوات لنشر الشائعات وتشويه الحقائق”.

كما أكد مزيان “أهمية تحري الدقة” في هذا المجال، باعتبارها “قيمة أساسية في التعامل مع المعلومة”.

وتوقّف الوزير عند خطورة الفضاء الالكتروني الذي بات “ميداناً مفتوحاً للتأثير السلبي على تماسك المجتمعات”.

ولفت مزيان إلى أنّ وزارة الاتصال تبنت “سياسة متكاملة” تهدف إلى تعزيز المنظومة الاعلامية. من خلال “إنتاج محتوى إعلامي هادف يعكس صورة الجزائر كدولة منتصرة وقوية مع الدفاع عن القيم الوطنية”.

وتشمل هذه السياسة أيضاً، مواصلة توطين المواقع الالكترونية، إلى جانب “تحديث وتأمين البنية التحتية لقطاع الاتصال”.

كما أكد الوزير، على “العناية الكبيرة التي توليها الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، لقطاع الإعلام”. مبرزاً الجهود المبذولة من أجل “توفير الدعم اللازم للقطاع”. وشدّد على “أهمية تعزيز صرامة آليات الضبط وفق القوانين السارية”.