وزير الاتصال يدعو إلى تحقيق الاستقلالية الإعلامية

دعا، وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليم السبت، إلى المزيد من العمل من أجل تحقيق الاستقلالية الإعلامية.

وجاء تصريح لعقاب، للصحافة بمناسبة ذكرى بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون. حيث قال “ندعو جميع المؤسسات الإعلامية الجزائرية إلى العمل الجدي، لتحقيق السيادة الإعلامية”.

كما أضاف وزير الاتصال، أن خلال هذه السنوات يتعين إنتاج المزيد من الأخبار والبرامج والمزيد من تحقيق الاستقلالية الإعلامية.

وقال المتحدث، بسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون، حادثة تاريخية ولم تكن مجرد إنزال العالم. حيث تم تعويض الاحتلال براية الاستقلال وإنما كانت لها أبعاد سياسية وإستراتيجية كبيرة. مشيرا إلى أن الاستقلال والسيادة كل متكامل لا يقبل الترقيع ولا الحل الوسط. تابعا “أن ما كان للاستقلال السياسي أن يكون كاملا دون الاستقلال الإعلامي”.

وترحم لعقاب، بهذه المناسبة على شهداء ثورتنا العظيمة وأرواح الصحفيين. الذين قضوا سواء خلال الحركة الوطنية أو الثورة أو خلال سنوات الاستقلال المختلفة.