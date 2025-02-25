وزير الاتصال يدعو الصحافة الوطنية للتحلي بالاحترافية والمسؤولية

دعا وزير الاتصال، محمد مزيان، الاثنين بالجزائر العاصمة، الصحافة الوطنية إلى التحلي بالاحترافية المطلوبة والإلتزام بالمسؤولية في معالجة المواضيع الصحفية والتحري الجيد عن مصداقية المعلومات قبل نشرها وخاصة تجنب تزييفها وهو ما يناقض أخلاقيات المهنة.

وفي كلمة وجهها للصحافة الوطنية في إطار طرح العديد من المسائل الأساسية مثل الاحترافية. ومصداقية المصادر ألح الوزير على أن هذه القواعد ينبغي ان يلتزم بها الجميع.

كما دعا إلى أهمية اليقظة في جمع الأخبار والتعامل مع مصادر ذات مصداقية خاصة في ظل ترصد بعض الأشخاص. من ذوي النوايا السيئة.

وفي هذا الصدد، أضاف المسؤول الأول على القطاع خلال اللقاء اليوم، أضحى البعض يستعمل الذكاء الاصطناعي بغرض تحريف الحقيقة مشددا على ضرورة التفريق بين الغث والسمين.

وأشار وزير الاتصال، فان تكوين صحفيين محترفين، يبدأ منذ مسارهم الجامعي، ويمر بتنظيم دوري لورشات لفائدة الصحافيين الناشطين في الميدان.

وأضاف الوزير: ”الدولة الجزائرية تدعم تطوير الصحافة الوطنية لأنها واعية بقدرتها على مساعدتها في تحقيق انجازاتها الكبرى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور