وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام الوطنية لاستحداث حركية لترقية صورة الجزائر

دعا وزير الاتصال محمد بوسليماني، من ولاية غرداية مهنيي وسائل الإعلام الوطنية إلى تجنيد جهودهم. واستحداث حركية إعلامية بهدف ترقية صورة الجزائر عبر العالم.

كما حث وزير الاتصال “مهنيي وسائل الإعلام الوطنية لتجنيد أكثر لجهودهم واستحداث حركية إعلامية”. بهدف “ترقية صورة الجزائر عبر العالم”. مبرزا في ذات السياق “أهمية تعزيز وترقية صورة الجزائر نحو الخارج ونقل صوت بلادنا إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج”.

وأكد بوسليماني في ذات الإطار أن “الحق في الإعلام مضمون دستوريا لكل جزائري”. مضيفا “أنه من الأهمية بمكان السماح للمواطن الجزائري الوصول إلى المعلومة أينما وجد وحيثما كان”. مما يتطلب -كما أشار الوزيرــ “تكثيف جهود مختلف المتدخلين من إذاعة وتلفزيون ومحطات البث”. “لضمان إعلام جواري بهدف تمكين المواطنين من المساهمة في تنمية البلاد”.

وذكر أن” تغطية البث سواء بالنسبة للتلفزيون أو الإذاعة عبر مجموع التراب الوطني سيما على مستوى الحدود الجنوبية مضمونة، وعليه فإنه من واجبنا إيصال نحو الخارج صوت وصورة بلادنا وتطوره وقدراته”، قبل أن يضيف” أنه من غير المقبول استقبال برامج قنوات أجنبية في مقابل عدم تمكن قنواتنا من بث برامجنا نحو الخارج لترقية صورة الجزائر في القارة الإفريقية وعبر العالم”.

وأبرز وزير الاتصال أن “السلطات العمومية تعمل ما في وسعها لتدعيم بالوسائل المادية والبشرية المؤسسات الإعلامية”. من أجل “ضمان ممارسة المهنة في ظروف ملائمة، وتمكين كافة المواطنين من الإعلام ومواكبة حقيقة بلادنا”.