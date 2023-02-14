وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام الوطنية إلى الإستباقية دفاعا على مصالح البلاد

دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، وسائل الإعلام الوطنية إلى التصدي للحملات العدائية التي تستهدف الجزائر. من خلال تبني “منهج استباقي” دفاعا عن مصالح البلاد. معتبرا أن “زمن الاكتفاء برد الفعل قد ولى”.

كما قال الوزير في منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أنه يتعين على الإعلام الجزائري أن يكون “استباقيا”. و”أن يشكل حصنا منيعا ضد الحملات الإعلامية العدائية التي تسعى لضرب استقرار الجزائر ومؤسساتها”. وهي الحملات التي أكد أنها “لم ولن تنجح”. نظرا –كما قال– لأن هذه المؤسسات “نابعة من صلب الشعب الجزائري”.

وأضاف بالقول:”نحتاج إلى منظومة إعلامية قوية وإلى أن يكون الصحفي في الصفوف الأولى”. “في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الجزائر”. معتبرا أن “زمن الاكتفاء برد الفعل قد ولى وحان وقت العمل الاستباقي”.