وزير الاتصال يدعو وسائل الإعلام للاستباقية في الدفاع عن مصالح الجزائر

دعا وزير الاتصال، محمد بوسليماني، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، وسائل الإعلام الوطنية الى انتهاج الأسلوب الاستباقي في الدفاع عن الجزائر. من خلال مرافقة وإبراز الإنجازات الوطنية والرد على الهجمات التي تستهدف البلاد.

كما شدد وزير الاتصال على ضرورة “إبراز الإنجازات وتصدير الصورة الحقيقية عن الجزائر للخارج”. مبرزا أن ذلك يأتي “لوضع حد للهجمات السيبرانية الكبيرة ضد الجزائر”.

في حين، دعا بوسليماني الصحافة الوطنية إلى “عدم البقاء في نطاق رد الفعل واعتماد الاستبقائية بإبراز إنجازات الجزائر أمام الخارج”.

ومن جهة أخرى، أبرز وزير الاتصال الأهمية التي توليها السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لتطوير وترقية الصحافة. مذكرا على وجه الخصوص بالقوانين التشريعية والتنظيمية المنظمة للقطاع. وآخرها المصادقة من طرف غرفتي البرلمان على القانون العضوي المتعلق بالإعلام. في انتظار –كما قال– “عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري على البرلمان”.

و بعد أن أشاد بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإنجاز مدينة إعلامية, اعتبر بوسليماني أن هذا المشروع سيكون “أكبر إنجاز في تاريخ قطاع الإعلام بالجزائر”.

و بخصوص القانون العضوي للإعلام, أوضح بوسليماني أن هذا النص يتضمن “مكتسبات هامة للصحفيين”. “سيما ما تعلق بعقود العمل والضمان الاجتماعي والحق في الوصول إلى المعلومة”.

من جهة أخرى، أشار الوزير اإلى وجود 60 وسيلة إعلامية أجنبية معتمدة بالجزائر. وهي تعمل –مثلما قال– “بكل حرية”، مضيفا أن هناك طلبات اعتماد “تصل باستمرار ويتم دراستها قبل الموافقة عليها”.