وزير الاتصال يزور الصحفي الرياضي السابق بن يوسف وعدية

قام وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، بزيارة الصحفي الرياضي السابق بالتلفزيون العمومي، بن يوسف وعدية، إثر خضوعه مؤخراً لعملية جراحية.

وجمع وزير الاتصال، محمد مزيان، الذي رافقه عدد من إطارات من وزارته، حديث مع الصحفي المخضرم، وتمنى له الشفاء العاجل.

كما طالب الوزير مزيان، من إطارات وزاراته، التنسيق مع مؤسسات أخرى تابعة لقطاع الاتصال. من أجل برمجة ندوة كبيرة حول مسيرة الصحفي المتميز بن يوسف وعدية.

وجدّد مزيان، تأكيده على منح دائرته الوزارية أهمية قصوى لمسألة تكوين الصحافيين.