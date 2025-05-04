وزير الاتصال يستقبل السفير اللبناني بالجزائر

استقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، سفير جمهورية لبنان، بالجزائر، محمد محمود حسن، الذي أدى له زيارة مجاملة.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان الوضعية والتطورات الإيجابية التي عرفها لبنان مؤخرا. خاصة من الناحية السياسية وتشكيل مؤسسات الدولة التي ستساهم لامحالة في تحقيق المزيد من التطور والازدهار.

كما تناول الطرفان سبل بحث العلاقات الثنائية بين الجزائر ولبنان خاصة ما تعلق بالمجال الإعلامي والاتصالي.

في هذا السياق، تم اقتراح وضع اتفاق إطار للتعاون بين البلدين يشمل كل مجالات التعاون الممكنة. مع التفكير في إرساء تعاون مشترك بين التلفزيون العمومي الجزائري والتلفزيون اللبناني. من خلال اتفاق تعاون ثنائي يؤسس لمبادئ التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين.

كما أشار السفير اللبناني بالجزائر، إلى بحث إمكانية افتتاح مركز ثقافي جزائري بلبنان في القريب العاجل. بهدف تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والترويج لثقافة الشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة بعث التعاون الإعلامي وخلق ديناميكية تتماشى والعلاقات التاريخية القائمة على التعاون والتضامن بما يعكس الإرادة السياسية القوية لمسؤولي البلدين.