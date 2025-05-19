وزير الاتصال يستقبل سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر

إستقبل وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، أورشكا كرامبورغر منداك، سفيرة جمهورية سلوفينيا بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، شكل اللقاء، الذي يعكس الزخم المتزايد في العلاقات الجزائرية السلوفينية. فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية في مجال الاعلام والاتصال.

واستعرض الطرفان فرص ومجالات التعاون الممكنة بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. من خلال اعداد اتفاقيات ثنائية للتعاون، حسب كل مجال، لاسيما بين وكالتي الأنباء للبلدين.

كما ناقش الطرفان مجالات التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات، التكوين ونقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال الاعلام والاتصال. وتبادل زيارات الإعلاميين.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال الاعلام والاتصال. بما يتماشى مع رؤية الجزائر وسلوفينيا لتعزيز مكانتهما وعلاقاتهما في كافة الميادين.