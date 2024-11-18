وزير الاتصال يستقبل وزير الإعلام الصحراوي

إستقبل وزير الاتصال، الدكتور محمد لعقاب، صباح اليوم الاثنين، وزير الإعلام الصحراوي حمادة سلمى في مقر الوزارة بالجزائر العاصمة.

اللقاء الذي حضره المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، والمدير العام للمركز الوطني للتوثيق والصحافة والصورة والإعلام، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة، جاء في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والصحراء الغربية في المجالات الإعلامية والاتصالية.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والصحراء الغربية في قطاع الإعلام. بما يشمل مجالات التكوين الإعلامي، وتبادل الزيارات بين الوفود التقنية والإعلامية من البلدين.

وناقش الطرفان أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية في البلدين، مع التركيز على وكالة الأنباء الجزائرية التي تواصل عملها المشترك مع نظيرتها الصحراوية في تعزيز نقل وتبادل الأخبار والمعلومات.

كما تم التطرق إلى دور الإعلام في دعم قضية الصحراء الغربية العادلة، حيث أكدت الجزائر، حكومةً وشعباً، على التزامها الثابت والمستمر في الترويج الإعلامي والدولي لهذه القضية التي تعد جزءاً من أولويات السياسة الخارجية الجزائرية.

في هذا السياق، ناقش الطرفان سبل توسيع التعاون بين مؤسسات الإعلام في البلدين بما يخدم القضايا المشتركة ويدعم الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ويعتبر هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات التاريخية والمستدامة بين الجزائر والصحراء الغربية في مجال الإعلام. وهو يأتي في وقت يتزايد فيه الاهتمام بالقضية الصحراوية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقد أبدى وزير الإعلام الصحراوي حمادة سلمى تقديره لموقف الجزائر الثابت في دعم حقوق الشعب الصحراوي. مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الإعلامية في نقل الواقع الصحراوي ومطالبه العادلة إلى العالم.

من جهته شدد الوزير محمد لعقاب على أهمية التعاون الإعلامي بين الجزائر والصحراء الغربية كأداة أساسية في دعم القضايا المشتركة وتعزيز التواصل بين الشعوب. في إطار سياسة الجزائر الثابتة والمبدئية في دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها.