وزير الاتصال يستقبل وفدا عن المجمع الإعلامي CNN

استقبل صباح اليوم الإثنين، وزير الاتصال محمد مزيان وفداً عن المجمع الإعلامي CNN تكون من وليد شماق مدير بالمجمع الإعلامي CNN international مكلف بالشراكات الاستراتجية. لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا، ونائب الرئيس المكلف بالشراكات الاستراتجية بذات المجمع Oikonomou Konstantinos.

وشكّل اللقاء فرصة لبحث آفاق الشراكة في مجال الإعلام، حيث أبدى الوفد الإعلامي نيته في إقامة شراكة مع بلادنا في مجال الاعلام والعلاقات العامة. مع إمكانية فتح مكتب لقناة CNN بالجزائر، وانشاء فرع للمنصة الرقمية للقناة بالجزائر.يختص بالشأن الجهوي.

كما ينتظر توسيع آفاق التعاون إعلاميا بين المؤسسات الإعلامية الجزائرية والمجمع الإعلامي CNN، من خلال إقامة شراكة مع المؤسسة العمومية للتلفزيون، والتفتح على العالم الخارجي بالتعاون الدائم مع الجامعة الجزائرية.

في ختام اللقاء، استعرض الوفد الإعلامي آفاق التكوين والتدريب. بين الجزائر ومجمع CNN من خلال فتح أكاديمية لتكوين الصحفيين ومهنيي قطاع الإعلام.