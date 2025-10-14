وزير الاتصال يستقبل وفدا عن كتلة الأحرار بمجلس الأمة

استقبل وزير الاتصال، زهير بوعمامة وفدا عن مجلس الأمة، يتكون من رئيس كتلة الأحرار، بطاهر لزرق، رفقة أعضاء الكتلة. الذين أدوا زيارة مجاملة للوزير بمناسبة تعيينه وزيرا للاتصال.

وتم خلال هذا اللقاء، التطرق الى عدد من القضايا ذات الصلة بقطاع الاعلام والاتصال. وبحث سبل تطويره بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز من أداء المؤسسات الاعلامية.

وفي السياق ذاته، أكد الوزير على أهمية التعاون المؤسساتي. مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في مرافقة العمل التشريعي.

ومن جهته، ثمّن وفد مجلس الأمة جهود الوزارة في تحديث قطاع الإعلام والرقي به.

كما تناول الطرفان التحديات الراهنة التي تواجه الإعلام الوطني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة. مؤكدين ضرورة العمل المشترك. من أجل رفع كفاءته وتعزيز دوره خاصة ماتعلق بنقل انشغالات المواطنين ومواكبة تطلعات المجتمع.