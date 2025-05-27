وزير الاتصال يستقبل وفدًا من الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات

استقبل وزير الاتصال محمد مزيان اليوم وفدًا من الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات يتكون من رئيس الأكاديمية البروفيسور محمد هشام قارة، مرفوقًا بنائبيه الدكتور محمد خوجة والبروفيسور فاطمة لعرابة، في جلسة عمل خُصصت لتعزيز أواصر التعاون بين المؤسستين.

وحسب بيان للوزارة فقد اناول اللقاء محاور استراتيجية تتعلق دور الأكاديمية في نشر الثقافة العلمية والمساهمة في تنشيط الحياة الفكرية والعلمية على المستوى الوطني.

وكذا آليات التغطية الإعلامية المستدامة لنشاطات الأكاديمية. والتحضير ليوم دراسي وطني حول الإعلام العلمي.

كما تناول اللقاء التفكير في إطلاق دورات تكوينية لفائدة الإعلاميين في مجال الإعلام العلمي والتقني.

وختم البيان أن هذا اللقاء يؤكد حرص الطرفين على ترقية المشهد الإعلامي الوطني، وجعل العلم والمعرفة في متناول الجميع.