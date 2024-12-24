وزير الاتصال يسلّم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره السنغالي

استُقبل وزير الاتصال محمد مزيان، اليوم الثلاثاء، بدكار، من طرف رئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي. وذلك بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان الوزارة، فقد سلم وزير الاتصال - بهذه المناسبة – رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى نظيره السنغالي. ناقلا إليه أصدق التحيات الأخوية وتطلعاته لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المثمر والبنّاء بين الجزائر والسنغال.

وأوضح المصدر نفسه بأن اللقاء شكّل فرصة للتباحث حول الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والتأكيد على الإرادة المشتركة لتعميق التنسيق والتشاور في مختلف المجالات.

كما ناقش الطرفان القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. يضيف البيان.

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