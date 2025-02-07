وزير الاتصال يسلّم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره من غانا

سلّم وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الجمعة بأكرا، رسالة خطية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى رئيس جمهورية غانا، جون دراماني ماهاما.

وحسب بيان الوزارة، فإن وزير الاتصال بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية “نقل التحيات الأخوية التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى نظيره الغاني. مذكراً بالقيم الإفريقية التي تجمع البلدين تاريخيا وبروابط الأخوّة والتضامن والتعاون بينهما”.

وبالمناسبة، أكد مزيان “عزم الرئيس تبون على تمتين العلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات إلى أرحب الآفاق الممكنة”.

وأضاف البيان “نوّه الرئيس جون دراماني ماهاما بزيارة المبعوث الخاص إلى بلده. والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية على وجه الخصوص”.

وخلال هذا اللقاء، “تم التأكيد على ضرورة تكثيف المشاورات والتنسيق. وكذا توحيد المواقف والرؤى بخصوص المسائل والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.