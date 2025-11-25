وزير الاتصال يشارك بالمنتدى الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزي بداكار

يشارك وزير الاتصال، زهير بوعمامة، انطلاقا من اليوم الثلاثاء، بالعاصمة السنغالية داكار، في المنتدى الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزي الذي يدوم يومين حول موضوع “البث الإذاعي والتلفزي كداعم للسيادة والاندماج الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا”.

ويعد المنتدى الإفريقي للبث الإذاعي والتلفزي تجمع مهني وقاري يضم هيئات ومؤسسات البث العمومي والخاص. وخبراء الإعلام والاتصال من مختلف الدول الإفريقية، بهدف مناقشة قضايا تطوير قطاع السمعي البصري في القارة.

كما يشكل المنتدى فضاءً للتشاور وتبادل الخبرات حول التحديات المتعلقة بالبث الإذاعي والتلفزي. مثل التحول الرقمي، تعزيز السيادة الإعلامية، تحديث البنى التحتية، وتطوير التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الإعلام.

هذا ويعد المنتدى كذلك منصة إستراتيجية تُرسم فيها السياسات والرؤى المستقبلية للإعلام الإفريقي. ويسعى إلى دعم التكامل القاري في مجال البث وتعزيز قدرة إفريقيا للتحكم في فضائها الإعلامي.

