وزير الاتصال يشارك في حفل اختتام ملتقى الاعلام الليبي

شارك وزير الاتصال، زهير بوعمامة، مساء أمس الأربعاء، في حفل اختتام “ملتقى الاعلام الليبي”. وهو أحد الفعاليات البارزة ضمن برنامج “أيام طرابلس الإعلامية”. وهذا على هامش مشاركته في “منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي” المقام بمدينة طرابلس في دولة ليبيا الشقيقة.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، وطيفاً واسعاً من الاعلاميين وصناع المحتوى الليبيين والعرب. كما تخلله عدة فقرات، من بينها توزيع جوائز على الفائزين في مسابقات متنوعة في إطار برنامج “أيام طرابلس الاعلامية”.

