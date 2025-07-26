وزير الاتصال يشارك في تأبينية الصحفي الراحل علي ذراع

شارك وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم السبت، في التأبينية التي نظمت ترحما على روح الصحفي علي ذراع، الذي وافته المنية يوم 15 جويلية الجاري عن عمر ناهز 78 عاما.

وذكر الوزير، في كلمة له بمناسبة هذه التأبينية، بمناقب الراحل الصحفي علي ذراع، الذي يعد “قامة من قامات الإعلام الوطني”.

مشيرا إلى أن هذه التأبينية تمثل وقفة عرفان وتقدير لرجل كان “شاهدا وصانعا ومؤثرا” في تاريخ الصحافة الجزائرية.

كما أثنى مزيان على خصال الفقيد الذي “كان صحفيا متشبعا بالقيم الوطنية. ومقتنعا بأن الإعلام رسالة وأن الكلمة مسؤولية وأن الانحياز الأول والأخير يجب أن يكون للجزائر”.

وخلص الوزير الى القول بأن الفقيد “ترك فراغا يصعب ملؤه، لكننا بالمقابل نشعر بالعزاء. لأن أبناء هذا الوطن ما زالوا يذكرون الأوفياء ويقفون بإجلال أمام سيرة من حملوا الجزائر في قلوبهم. ودافعوا عنها بأقلامهم وأحبوها بمواقفهم”.