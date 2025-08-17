وزير الاتصال يشارك في تشييع أحد ضحايا حادث وادي الحراش

شارك وزير الاتصال، محمد مزيان، في تشييع جثمان المرحوم جيلاني مولود سيد أحمد إلى مثواه الأخير، أحد ضحايا حادث سقوط الحافلة بوادي الحراش بالعاصمة.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، تم اليوم بعد صلاة الظهر تشييع جثمان المرحوم جيلاني مولود سيد احمد الى مثواه الاخير بمقبرة بوسقلول بعين طاية، بالعاصمة.

وحضر مراسم تشييع المرحوم، وزير الاتصال، محمد مزيان، والسلطات المحلية. وعدد من أهل وأقارب المرحوم، وجمع غفير من المواطنين.

وبهذه المناسبة الأليمة، قام وزير الاتصال، بتقديم واجب العزاء، لأفراد عائلة المرحوم، معربا عن عميق تأثره بهذا المصاب الجلل.