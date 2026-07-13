وزير الاتصال يشارك في في حفل الإعلان عن أحسن بلديات محافظة على البيئة

شارك وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الإثنين، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر العاصمة، في حفل الإعلان عن نتائج الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية لأحسن بلدية محافظة على البيئة.

وحسب بيان للوزارة، جاءت مشاركة الوزير، في هذه التظاهرة التي نظمتها وزارة البيئة وجودة الحياة تحت شعار “حماية البيئة مسؤولية مجتمعية”، بدعوة من وزيرة البيئة وجودة الحياة.

ويأتي هذا النشاط في إطار مرافقة المبادرات الوطنية الرامية إلى نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة. من خلال دعم الجهود المؤسساتية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة. وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذا المجال.