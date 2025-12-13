وزير الاتصال يشارك في مراسم افتتاح المتحف الوطني الليبي

شارك وزير الاتصال، زهير بوعمامة، مساء يوم أمس الجمعة، في مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف الوطني الليبي، وسط مدينة طرابلس، برعاية وحضور دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

وحسب بيان للوزارة، حضر هذا الافتتاح عدد من الوزراء والدبلوماسيين العرب. ونخبة من الاعلاميين والفنانين وصناع المحتوى من دول عربية عديدة.

وعقب اختتام حفل الافتتاح، دعا وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وزير الاتصال، زهير بوعمامة. لمرافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في جولة طاف خلالها في مختلف أجنحة المتحف.