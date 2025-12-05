وزير الاتصال يشارك في مراسم افتتاح المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية

حضر وزير الاتصال، زهير بوعمامة، أمس الخميس، مراسم الافتتاح الرسمي للطبعة السابعة من المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية FITS، بدعوة من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.

وحمل المهرجان شعار: “تيميمون.. سياحة أصيلة وكرم الضيافة”، الجارية فعالياته في ولاية تيميمون، خلال الفترة المُمتدة من 4 الى 6 ديسمبر 2025.

ونظمت فعاليات هذا المهرجان من طرف وزارة السياحة والصناعات التقليدية، تحت الرعاية السامية لوزير الأول.

وعرف حفل الافتتاح حضور ومشاركة أعضاء من الحكومة، عدد من ولاة الجمهورية، ممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية، إطارات من مختلف المؤسسات الاقتصادية.

بالإضافة الى الحضور المتميز للوفود الأجنبية، والسلك الديبلوماسي المعتمد لدى الجزائر.

وتميز اليوم الأول من هذا المهرجان ببرنامج ثري ومتنوع، شمل حفل الافتتاح الذي أقيم بقاعة السينما في وسط المدينة، والذي كان فضاءً للنقاش حول آفاق السياحة الصحراوية في الجزائر، وما تملكه من فرص حقيقية للتطور القائم على المزاوجة بين الأصالة والابتكار.

وزيارة “جبل السبوع”، حيث تابع الحضور استعراضات الفانتازيا، ومعرضاً للخيم التقليدية. ومعرضاً للمتعاملين السياحيين، ومعرضاً للصناعة التقليدية في ولايات الجنوب.

زيارة “باب السودان”، أين زار الحضور معرض “واحة التمر ثوبر” الذي كان فرصة لتسليط الضوء على تنوع التمور الجزائرية، وجودتها العالية. وكذا جهود العارضين في الترويج لها.

كما تنقل الوفد بعد ذلك الى شارع أول نوفمبر، أين أقيمت فعاليات مهرجان شعبي في الهواء الطلق.

وتم خلاله استعراض فرق فلكلورية جاءت من مختلف ولايات جنوبنا الكبير، وقدّمت عروضاً فنية أبهرت ضيوف تيميمون.

واستمتع الحاضرون خلال سهرة اليوم الأول من المهرجان بعرض فني من تراث الأهليل قدمته فرقة محلية من ولاية تيميمون.

وأثار هذا العرض إعجاب الحاضرين، وعكس بجمالية عالية أصالة التراث اللامادي الذي تزخر به الجزائر.