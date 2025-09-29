وزير الاتصال يشدد على ضرورة هيكلة المطابع وضمان تموين الصحف بالورق

ترأس وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الاثنين، اجتماعا ضم كلًّا من المدير العام لشركة الطباعة للوسط، المدير العام للجزائرية للورق، ومصفّي شركة تسيير مساهمات الدولة للصحافة والاتصال، بحضور إطارات الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكل اللقاء فرصة لطرح انشغالات مسؤولي هذه المؤسسات، والتي تمحورت حول: إشكالية تأمين مخزون ورق الجرائد لتغطية حاجيات المرحلة المقبلة، الوضع المالي الحرج الذي تعانيه هذه المطابع، وتحيين التصورات المطروحة لإعادة هيكلة مؤسسات الطباعة على غرار مشروع الشركة الوطنية للطباعة SNI كمؤسسة جامعة.

وبالمناسبة، شدد وزير الاتصال على ضرورة الإسراع في استكمال هذا المسار، مبديا استعداده الكامل للنظر في الانشغالات المطروحة، والعمل سوية لإيجاد الحلول المناسبة لها.

في ختام اللقاء، دعا الوزير الى التفكير الجاد في إيجاد حلول عملية، مجدية ومبتكرة، من شأنها معالجة الاختلالات القائمة على مستوى المطابع.