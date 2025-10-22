وزير الاتصال يشرف على احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

أشرف وزير الاتصال، زهير بوعمامة، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على احتفالية بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر من كل سنة.

وحضرت هذه الاحتفالية شخصيات وطنية وأسماء بارزة في قطاع الإعلام، إلى جانب مسؤولي مؤسسات إعلامية وطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد بوعمامة أن هذه الاحتفالية هي “تقليد سنوي يجسّد عناية الدولة بهذا القطاع الحيوي وعرفانها بجهود أبنائه”.

ونقل وزير الاتصال تحيات وتهاني رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “النابعة من تقديره العميق لهذه المهنة النبيلة واعتزازه بنساء ورجال قطاع الإعلام الذين يؤدون واجبهم في الدفاع عن الجزائر، وفاءً لرسالة الشهداء وخدمةً للمواطن”.

كما قام بوعمامة بزيارة معرض للصور والأرشيف نظِّم بالمناسبة، وتم من خلاله رصد مختلف مراحل تطور الإعلام الوطني منذ ثورة التحرير المجيدة.