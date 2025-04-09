وزير الاتصال يشرف على اختتام دورة تكوينية باللغة الإنجليزية

أشرف صباح اليوم الأربعاء وزير الاتصال، محمد مزيان، على اختتام أشغال دورة تكوينية حول: ” تقنيات الاتصال أثناء ممارسة المهنة الصحفية “.

وتوجت هذه الدورة التكوينية، التي جرت محاورها الرئيسية باللغة الإنجليزية، بتسليم شهادات المشاركة للصحفيين، حيث أشرف على تأطيرها لمدة 06 أسابيع متتالية، الخبير الدولي في الاتصال ناصر داود.

كما تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار تفعيل البرنامج التكويني لوزارة الاتصال، وعملا بتعليمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 24 نوفمبر 2024، الرامية الى تعزيز وتحسين قدرات ومهارات الصحفيين، من خلال تنظيم دورات تكوينية على المستوى الوطني و الدولي، وكذا التجسيد الميداني لمخطط عمل الحكومة لقطاع الاتصال، لاسيما المحور الثاني المتعلق بتطوير الاتصال المؤسساتي.