وزير الاتصال يشرف على اختتام ملتقى “الضاد في وسائل الإعلام”

أشرف وزير الاتصال محمد مزيان على اختتام فعاليات الملتقى العربي “الضاد في وسائل الإعلام”، الذي نظمته جمعية الكلمة للثقافة والإعلام.

وتضمن الملتقى يومين من النقاشات العلمية حول واقع وتحديات اللغة العربية في المشهد الإعلامي، بمشاركة إعلاميين وأكاديميين ومثقفين من داخل الوطن وخارجه.

وتوجت التظاهرة بتلاوة جملة من التوصيات العملية، وعرفت فعاليات الاختتام تكريم عدد من الشخصيات الجزائرية والعربية التي ساهمت في خدمة اللغة العربية.