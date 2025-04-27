وزير الاتصال يشرف على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين غدا بالعاصمة

سيشرف وزير الاتصال محمد مزيان غدا على تنظيم اللقاء الجهوي الرابع والأخير للصحفيين والإعلاميين ومختلف الفاعلين في قطاع الاتصال.

وحسب بيان الوزارة اللقاء سينعقد بفندق الأوراسي بالعاصمة على الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وسيخصص هذا اللقاء لمناقشة الآفاق والتحديات التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين اليها.

هذا اللقاء الجهوي الرابع يخص الصحفيين والإعلاميين الذين ينشطون بولايات وسط البلاد.

ويتعلق الامر بولاية الشلف، بجاية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيسمسيلت، تيبازة، وعين الدفلى.