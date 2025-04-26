وزير الاتصال يشرف على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والاعلاميين بورقلة

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم السبت، بقاعة المحاضرات الكبرى بفندق لينه تال بالاص بولاية ورقلة، على تنظيم اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والاعلاميين ومختلف الفاعلين في قطاع الاتصال.

ويناقش اللقاء الآفاق والتحديات، التي تواجه مهنة الصحافة والمنتسبين إليها.

يشار أن هذا اللقاء يأتي بعد لقاءات جهوية مماثلة بوهران وقسنطينة ويشارك فيه ممثلو المؤسسات الإعلامية. وممثلون عن المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية وإعلاميون ونقابيون من ولايات الجنوب.

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