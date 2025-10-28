وزير الاتصال يشرف على تدشين مركز للأخبار وإنتاج البرامج

أشرف وزير الاتصال، رفقة مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالمديرية العامة للاتصال على تدشين مركز للأخبار وانتاج البرامج، التابع للمؤسسة العمومية للتلفزيون.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، يحمل مركز للاخبار وانتاج البرامج، إسم الاعلامي الراحل أحمد وحيد.

هذا وأشرف وزير الاتصال، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مؤسستي الإذاعة والتلفزيون العموميين، على إحياء الذكرى الـ 63 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون المصادف ليوم 28 أكتوبر 1962.

وتم بالمناسبة، وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للذكرى بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للإتصال.

بالإضافة إلى مسؤولي هيئات ومؤسسات إعلامية وطنية وعربية وإفريقية وأوروبية. وصحفيي وتقنيي وعمال مؤسستي الإذاعة والتلفزيون.