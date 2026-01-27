وزير الاتصال يشرف على حفل تتويج الفائزين بجائزة “إبراهيم دحماني” لأفضل رياضيي 2025

شارك وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، سهرة اليوم الثلاثاء، بفندق الأوراسي بالعاصمة، في مراسم تسليم التتويجات للفائزين في استطلاع وكالة الأنباء الجزائرية، جائزة “إبراهيم دحماني”، الخاصة بتكريم أفضل الرياضيين الجزائريين لسنة 2025.

وشهد الحفل حضور شخصيات رسمية ووطنية بارزة، على غرار رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي سعيد، ووزير الرياضة، وليد صادي. إلى جانب وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلًا عن عدد معتبر من الشخصيات الرياضية والإعلامية، وعائلات المكرَّمين، وضيوف شرف آخرين.

وتميّز حفل التتويج بلحظة وفاء مؤثرة، تم خلالها تكريم فقيد الرياضة الجزائرية وأحد رموزها البارزين، المرحوم جعفر يفصح، الذي أفنى ربع قرن من حياته في خدمة الرياضة الوطنية والدفاع عن صورة الجزائر في مختلف المحافل، حيث أجمع الحضور على أن اسمه سيبقى مدونًا بأحرف من ذهب في تاريخ الرياضة الجزائرية.

ويعد استطلاع وكالة الأنباء الجزائرية، الذي يحمل اسم الصحفي الراحل إبراهيم دحماني، محطة سنوية هامة للاعتراف بإنجازات الرياضيين الجزائريين، وترسيخ ثقافة التقدير والوفاء للعطاء الرياضي والإعلامي.