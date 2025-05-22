وزير الاتصال يشرف على يوم دراسي حول المؤسسات الناشئة

أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، اليوم الخميس بسطيف، على افتتاح أشغال يوم دراسي بعنوان “المؤسسة الاقتصادية المنتجة حاضنة للمؤسسات الناشئة : التلفزيون الوطني فضاء للتفاعل وجسر للتواصل”.

وسيناقش المشاركون في هذه التظاهرة مواضيع ذات الصلة بعلاقة المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بمحيطها الاقتصادي ودورها في مرافقة الجهود التنموية للدولة، إلى جانب موضوع الاستثمار.

كما سيتم خلال أشغال هذا اليوم الدراسي تقديم عدة مداخلات من بينها “البيئة المناسبة لنجاح مشروع المؤسسة الناشئة وأهمية دور المؤسسة. في مرافقتها” للأستاذ شوقي بورقبة من جامعة سطيف1 وفتح النقاش بين المختصين والخبراء في هذا المجال.