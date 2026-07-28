وزير الاتصال يشيد بالدور التاريخي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

استقبل وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، ممثلين عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بطلب منهم، على رأسهم الدكتور عبد الحليم قابة، رئيس الجمعية، وبحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان لوزارة الاتصال، استمع الوزير، خلال اللّقاء، للانشغالات التي طرحها رئيس الجمعية وأعضاؤها، لا سيما تلك المتعلقة بنشاطها الإعلامي - وخاصة ما يرتبط بما تواصل الجمعية إصداره من نشريات إعلامية ذات القيمة التاريخية – وإمكانية مساهمة وزارة الاتصال في ترقيته ودعمه، بما يخدم توجهاتها التربوية.

وأشاد وزير الاتصال بالدور التاريخي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين في تربية وتنشئة الأجيال وغرس القيم والروح الوطنية. مؤكدا سعيه للتكفل بالانشغالات المعبّر عنها وفقا لصلاحياته، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. يضيف المصدر ذاته.