وزير الاتصال يصوت ويصرح..التغيير يبدأ من الحي الذي تسيّره البلدية

أدى وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم السبت، واجبه الانتخابي في إطار محليات نوفمبر 2021. كما قال بوسليماني، إن هذه الانتخابات مهمة جدا للمواطنين. داعيا إياهم إلى المشاركة في التغيير بالتصويت على الشخص الذي يرونه مناسبا.

كما أشار وزير الاتصال، في تصريحات صحفية على هامش التصويت، إلى أن “التغيير يبدأ من الحي والحي يسيّره البلدية“. وأوضح، الوزير “يجب على المواطن أن يكون على وعي أن الحي التابع إليه دائما ما ينادي حتى يكون متطور وبتحسينها”.

وأضاف، وزير الاتصال، أن على المواطن أن يختار الرجل المناسب حتى لا يتذمر في المستقبل عن رئيس بلدية ما”. مردفا ” البلدية هي الساس وبداية التغيير للمضي في الجزائر الجديدة”.

وإنطلقت صبيحة اليوم السبت عملية التصويت لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. وهذا تحت شعار “تريد التغيير أبصم وأتمم البناء المؤسساتي”. كما تعهد به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وسيكون أزيد من 23 مليون مواطن مع الموعد الإنتخابي، منهم 12824978 رجال و10892501 إمرأة. من اجل إختيار ممثليهم عبر ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية والولائية. وستكون هذه الإنتخابات بنمط جديد من الاقتراع يستند على القائمة المفتوحة. وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج وهذا لعهدة مدتها 5 سنوات.

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