وزير الاتصال يعزي في فقيد الإعلام محمد إسماعين

تقدم وزير الاتصال، محمد مزيان، يوم السبت، بتعازيه في وفاة الصحفي محمد إسماعين، الذي انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 72 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى، تلقى وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، صباح اليوم، نبأ وفاة الصحفي القدير محمد إسماعين، بالعناية المركزة بوهران، عن عمر ناهز 72 سنة. وكان الفقيد من بين الأقلام الراقية ومن الرعيل الأول الذين التحقوا بجريدة الجمهورية أواخر الثمانينات، ومن أولئك الذين حققوا دفعا قويا للجريدة وللمشهد الإعلامي في الجزائر”.

وإثر هذا المصاب الجلل، “يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي لأسرة الإعلام، كما يعبر عن أصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد وأقاربه.. راجيا من المولى العزيز القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، “إنا لله وإنا إليه راجعون””.

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