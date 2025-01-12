وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة

تقدم وزير الاتصال, محمد مزيان, بتعازيه الخالصة لأسرة الإعلامي حمزاوي بن شهرة, الذي وافته المنية أمس السبت عن عمر ناهز 67 سنة بعد صراع مع المرض.

وجاء في رسالة التعزية: “اثر وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة, يتقدم وزير الاتصال محمد مزيان بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد خاصة وإلى الأسرة الإعلامية كافة, راجيا من المولى العلي القدير, أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه, ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

وقد “اشتغل الفقيد لمدة تقارب ال40 سنة في الحقل الإعلامي, حيث كان مراسلا للعديد من اليوميات الوطنية والجهوية الناطقة باللغة الفرنسية على غرار +جون انديباندون+ و+واست انفو+. (إنا لله وإنا إليه راجعون)”.

وللأشارة، ووري جثمان الفقيد حمزاوي بن شهرة الثرى زوال أمس السبت بمقبرة “عين قاسمة” بتيارت بحضور السلطات المحلية وزملاء المهنة وجمع غفير من المواطنين.