وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي والكاتب الصحفي أبو بكر حميدشي

قدم وزير الاتصال، زهير بوعمامة، تعازيه الخالصة لأسرة الإعلامي القدير والكاتب الصحفي أبو بكر حميدشي، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 82 سنة.

وجاء في بيان التعزية: “ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقّى وزير الاتصال زهير بوعمامة، نبأ وفاة الإعلامي القدير والكاتب الصحفي أبو بكر حميدشي. أحد الوجوه البارزة في الساحة الإعلامية الوطنية، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن عمر ناهز 82 سنة، بعد مسيرة مهنية حافلة في خدمة الصحافة الجزائرية.”

ويعَدُّ الفقيد من روّاد الصحافة الوطنية بعد الاستقلال، إذ اشتغل وتعاون مع عناوين إخبارية ومؤسسات إعلامية عدّة، تاركًا بصمة بارزة في الساحة الإعلامية من خلال مقالاته وتحليلاته الرصينة.

كما أصدر كتابًا جمع فيه أبرز أعمدته الصحفية، موثقًا تجربة غنية امتدت أكثر من خمسة عقود في خدمة الكلمة الحرة والإعلام المسؤول. ونال خلال مسيرته تكريمات عدّة، عرفانًا بإسهاماته القيّمة في تطوير المشهد الإعلامي الوطني.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدّم وزير الاتصال، بأصدق عبارات التعازي وأسمى مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد خاصة، وللأسرة الإعلامية كافة. راجيًا من الله العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.