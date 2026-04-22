وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي يوسف زرارقة

تقدم وزير تلقّى وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، بأخلص عبارات التعازي إلى عائلة الفقيد الإعلامي يوسف زرارقة، الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض عضال.

وجاء في نص تعزية الوزير “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. إلى عائلة الفقيد وكافة الأسرة الإعلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

ويملك الفقيد مسارا مهنيا حافلا، حيث قضى سنوات طويلة في خدمة الإعلام الوطني. أين تولّى إدارة مكتب وكالة الأنباء الجزائرية بباريس (1996-2001)، كما تعاون مع عدد من الصحف الوطنية. على غرار Le Quotidien d’Oran وLe Jeune Indépendant، إلى جانب عمله السابق بمصلحة الاتصال برئاسة الجمهورية.

كما عُرف الفقيد بكفاءته المهنية العالية، وأخلاقه الرفيعة، وإسهاماته المتميزة في تناول قضايا الحركة الوطنية. والثقافة الجزائرية، فضلاً عن التزامه الدائم بالدفاع عن الجزائر وقيمها.

