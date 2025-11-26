وزير الاتصال يعزي في وفاة الاعلامي احسن خلاص

عزى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، في وفاة الاعلامي احسن خلاص، اليوم الأربعاء، بحسب بيان وزارة الاتصال.

ورد في نص التعزية ” ببالغ الحزن والأسى، تلقّى وزير الاتصال، زهير بوعمامة، نبأ وفاة الاعلامي أحسن خلاص، رئيس التحرير بقناة “الوطنية”. الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 58 سنة”.

ويُعدّ الفقيد من الوجوه الإعلامية البارزة. حيث اشتغل عبر مسيرته المهنية. التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، في عدة صحف وطنية قبل أن يلتحق بالقناة التلفزيونية “الوطنية” ويتولى بها منصب رئيس التحرير.

وبهذه المناسبة الأليمة، قدّم الوزير بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى طاقم قناة “الوطنية”. وإلى كافة الأسرة الإعلامية. راجياً من المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.