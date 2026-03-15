وزير الاتصال يعزي في وفاة الديبلوماسي نور الدين جودي

قدم وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، تعازيه، في وفاة الدبلوماسي نور الدين جودي، الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل.

وعُرف الفقيد بإخلاصه في خدمة الجزائر، وتميزه في العمل الدبلوماسي، إذ شغل عدة مناصب دبلوماسية. وأسهم في الدفاع عن قضايا الوطن في المحافل الدولية. كما ترأس الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة التحريرية الجزائرية.

وأمام هذا المصاب الجلل، تقدّم وزير الاتصال بتعازيه الصادقة والخالصة لعائلة الفقيد ولكل الأسرة الدبلوماسية. سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.