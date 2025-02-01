وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفية الشابة حيزية تلمسي

قدم وزير الاتصال، الدكتور محمد مزيان، تعازيه الخالصة، لأسرة الفقيدة، الصحفية الشابة حيزية تلمسي من جريدة الجمهورية.

وجاء في رسالة التعزية: “إثر وفاة الصحفية الشابة القديرة حيزية تلمسي من جريدة الجمهورية. يتقدم وزير الاتصال الدكتور محمد مزيان، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيدة، وأسرة جريدة الجمهورية. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهلها وزملاءها جميل الصبر والسلوان”.