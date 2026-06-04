وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفية سعاد بن صافي

قدم وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، تعازيه الخالصة لعائلة المرحومة الصحفية، سعاد بن صافي، التي وافتها المنية اليوم الخميس. حسب رسالة تعزية للوزارة.

وجاء في رسالة التعزية: “فقدت الساحة الإعلامية الصحفية سعاد بن صافي، التي كانت من بين الإعلاميين الذين ساهموا في انطلاقة قناة الجزائر الدولية. واشتغلت في عدد من وسائل الإعلام الوطنية، فتركت بصمتها في إبراز المشهد الثقافي الجزائري والتعريف به”.

وعلى إثر هذا المصاب، يتقدم وزير الاتصال الدكتور زهير بوعمامة، بخالص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة وزملائها ولكافة الأسرة الإعلامية، ويدعو الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان”. يضيف المصدر ذاته.