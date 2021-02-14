وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفية سلمى حراز

قدم وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، تعازيه في وفاة الصحفية سلمى حراز، التي وافتها المنية مساء السبت.

وبهذه المناسبة الأليمة تقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي و المواساة لعائلة الفقيدة و للأسرة الإعلامية كافة.

راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

للإشارة، فإن الصحفية الراحلة، مختصة في قضايا المجتمع، ونالت عدة جوائز صحفية، منها نجمة إعلام الصحافة المكتوبة للعام 2015.

كما سبق لها وأن توّجت بالجائزة نفسها خلال الطبعة الرابعة من مسابقة نجمة الإعلام سنة 2010.

وشغلت الفقيدة لأزيد من 15 سنة في جريدة الخبر واسمها الحقيقي سلمى حنك، وهي التي عرفت إعلاميا باسم سلمى حراز.