وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفية وهيبة شريبط

قدم وزير الاتصال محمد لعقاب تعازيه الخالصة لعائلة الفقيدة الصحفية وهيبة شريبط، صحفية ببرنامج السليل الذي يبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى.

وجاء في نص التعزية:”ببالغ الحزن وعميق التأثر، تلقى وزير الاتصال الدكتور محمد لعقاب نبأ وفاة الصحفية وهيبة شريبط ، صحفية ببرنامج السليل الذي يبث عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى..وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الاتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيدة و لكافة أفراد طاقم السليل، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا اليه راجعون”