وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا صديق الثورة الجزائرية

قدم وزير الإتصال محمد بوسليماني أخلص مشاعر التضامن والمواساة لعائلة الفقيد الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا، صديق الثورة الجزائرية. إثر وفاة عن عمر ناهز 94 سنة.

الراحل بييرو أنجيلا، كان قد خص العام الماضي بتكريم خاص من قبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون. الذي منحه وسام “أصدقاء الثورة الجزائرية” تم تسليمه له بمقر سفارة الجزائر بروما شهر مارس المنصرم. تعبيرا عن عرفان الجزائر لمساندته الثورة التحريرية المجيدة.

كما عرف عن صديق الجزائر أنه ساند رفقة مجموعة من الصحافيين الإيطاليين, نضال الشعب الجزائري لنيل حريته. وقام رفقة الصحفي “برناردو فالي” المكرم هو الآخر من قبل رئيس الجمهورية بوسام “أصدقاء الثورة الجزائرية”. بعمل توثيقي متميز خلال مظاهرات 11 ديسمبر 1960, كان له إسهام كبير في تدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية.