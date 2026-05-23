وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي الرياضي إدريس دقيق

تقدم وزير الاتصال، الدكتور زهير بوعمامة، بخالص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد، الصحفي الرياضي ادريس دقيق، ولكافة الأسرة الإعلامية.

ويُعد الراحل، أحد الوجوه الإعلامية البارزة في الساحة الرياضية الجزائرية. إذ عرف بخبرته الواسعة في تغطية مختلف التخصصات الرياضية، خاصة رياضة ألعاب القوى.

كما اقترن اسمه بالقسم الرياضي في التلفزيون الجزائري، من خلال حضوره المتميز. في نقل ومواكبة أهم المنافسات والتظاهرات الرياضية على المستويين الوطني والدولي. مخلّفًا مسيرة إعلامية ثرية وبصمة راسخة في مجال الصحافة الرياضية.

