وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق محمد بكير

قدم وزير الاتصال، محمد مزيان، تعازيه في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير، الذي انتقل الى الرفيق الأعلى الخميس، عن عمر ناهز 70 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “اثر وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير. يتقدم وزير الاتصال السيد محمد مزيان بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. إلى عائلة الفقيد خاصة وإلى الأسرة الإعلامية كافة. راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأمضى الراحل كل مساره المهني بوكالة الأنباء الجزائرية حيث تميز بالاحترافية والكفاءة المهنية والأخلاق العالية. مما مكنه من التدرج في سلم المسؤوليات وتقلد عدة مناصب من بينها رئيس تحرير القسم الدولي. كما كان الفقيد أيضا مراسلا للوكالة بموسكو.