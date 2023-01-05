وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي حسين ابركان

قدم وزير الاتصال، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة الصحفي بجريدة “واست انفو” حسين ابركان.

وجاء في بيان وزارة الاتصال “إثر وفاة صحفي جريدة “واست انفو” حسين ابركان. الذي وافته المنية عن عمر ناهز 66 سنة، يتقدم وزير الإتصال محمد بوسليماني بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. لعائلة الفقيد ولكافة الأسرة الإعلامية، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه. ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

الفقيد اشتغل لعدة سنوات بجريدتي “الأجواء” و “واست انفو”. كما كان ناشطا ثقافيا ومولعا بعالم المسرح.، وترأس ايضا خلية الإعلام للمهرجان الثقافي الدولي للرقص الشعبي. خلال سنتي 2004 و 2006.