وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي عبد الباقي جبالي

بعث وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم السبت, برسالة تعزية إلى عائلة الصحفي عبد الباقي جبالي, من الإذاعة الوطنية الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ78 سنة.

وجاء في رسالة التعزية: “متأثرا بوفاة الصحفي عبد الباقي جبالي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 78 سنة. “يتقدم وزير الاتصال السيد محمد بوسليماني بأصدق مشاعر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد”. راجيا “من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

كما يعد الفقيد من الصحفيين الأوائل بالشرق الجزائري الذين تنوعت مسيرتهم المهنية بين الصحافة المكتوبة والإذاعة الوطنية. حيث تولى الإشراف على مكتب جريدة الوطن الناطقة بالفرنسية قبل تقاعده. ليواصل شغفه بمهنة الصحافة مع عدة جرائد محلية ووطنية. كما اشتغل الفقيد كمراسل لقناة الإذاعة الوطنية الثالثة من عنابة.

ورغم تقدمه في السن، ظل وفيا لمهنة وهبها حياته، إلى أن غيبه المرض وألزمه الفراش منذ نحو عام ونصف.