وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي عبد الرحمان مخلف

عزى وزير الاتصال، محمد مزيان، عائلة الصحفي عبد الرحمان مخلف، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة.

حيث تقدم وزير الاتصال، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الصحفي القدير بوكالة الأنباء الجزائرية، عبد الرحمان مخلف. ولكافة زملاءه بوكالة الأنباء الجزائرية، سائلا المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

يشار أن الفقيد من الرعيل الأول من الصحفيين، الذين ساهموا في تأسيس وكالة الأنباء الجزائرية بعد الاستقلال. حيث اشتغل مراسلا لوكالة الأنباء ببلغراد، ليتقلد عدة مناصب بعدها ابرزها، رئيس تحرير. ثم رئيس قسم الروبورتاج، ليختتم مساره المهني كمحلل للوكالة.

كما كانت له عدة مساهمات عبر بعض الصحف والجرائد الوطنية، حيث عمل كرئيس تحرير بجريدة.

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