وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي عبد الحفيظ شايب

تقدم وزير وزير الاتصال، زهير بوعمامة، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد، الصحفي والمعلق بالتلفزيون الجزائري عبد الحفيظ شايب، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقدم وزير الاتصال، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلة الفقيد. وللأسرة الإعلامية بالتلفزيون الجزائري، راجيا من المولى العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

يشار أن الفقيد التحق بالتلفزيون الجزائري منذ منتصف الثمانينيات، وتخصّص في التعليق الرياضي. وقدّم خلال مسيرته المهنية تغطية متميزة لعديد المنافسات الرياضية الهامة. إلى جانب إعداد تقارير صحفية رافقت أبرز الأحداث في الساحة الرياضية الوطنية.

وبرحيل عبد الحفيظ شايب، تفقد الأسرة الإعلامية صوتًا مميزًا واسمًا ترك بصمته في مجال التعليق الرياضي عبر عقود من العمل المهني.

